" بدء الدراسة بأول مدرسة لمجموعة كينجز للمدارس في مصر بمشروع ذاكراون سبتمبر المقبل

نظمت إدارة مدرسة كينجز ذاكراون، يومًا مفتوحًا لأولياء أمور الطلاب، وذلك لتفقد المنشآت التعليمية بالمدرسة- المقامة على مساحة 40 ألف متر مربع- يأتي هذا قبل انطلاق النشاط التعليمي بالمدرسة في سبتمبر 2023 مع بداية العام الدراسي المقبل.

عرضت إدارة مدرسة كينجز ذاكراون، خلال اليوم المفتوح-وهو أول تجمع لأولياء الأمور الطلاب في الحرم الجديد- ما تضمه المدرسة من منشآت تعليمية حديثة لضمان تقديم أفضل تجارب التعليم للطلاب، كما عرضت النظام التعليمي والتربوي لمدارس كينجز، التابعة لمجموعة "انسبايرد"-الرائدة في مجال التعليم عالميا- والتي تقدم تعليمها لأكثر من 70 ألف طالب في أكثر من 80 مدرسة عبر 6 قارات، وذلك من خلال كلمات ألقاها كل من السيد/ ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز للتعمير، السيد/ جريم كراوفورد، رئيس مجموعة "انسبايرد" التعليمية، والسيد/ جويل وورال، المدير التنفيذي لمدرسة "كينجز ذا كراون".

تقع مدرسة "كينجز ذا كراون" داخل مشروع "ذاكراون"-أحد مشروعات شركة بالم هيلز للتعمير- في قلب مدينة 6 أكتوبر بغرب القاهرة، و تتبع المدرسة نهج مجموعة "انسبايرد" التعليمية الذي يعتمد علي ثلاثة ركائز اساسية , تهتم بالجوانب الأكاديمية والرياضية والفنون الإبداعية والأدائية، كما أنها أول مدرسة في غرب القاهرة تقدم تعليمًا متكاملًا ومستمرًا للأطفال من عمر 3 أشهر حتى 18 عامًا.

وتضم مدرسة "كينجز ذا كراون" منشآت ومرافق متنوعة منها ملعب كرة قدم مقام على مساحة واسعة، ومضمار جري بطول 400 متر، وملاعب تنس وكرة سلة، وقاعة احتفالات مجهزة بأحدث التقنيات، وحمام سباحة مغطى يمكن استخدامه طوال العام، بالإضافة إلى أماكن مخصصة للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، والتي تتبع النهج التعليمي الفريد الذي وضعته وتتميز به مجموعة "انسبايرد" التعليمية في هذه المرحلة العمرية.

وتطبق مدرسة "كينجز ذا كراون"، النظام التعليمي لمجموعة مدراس كينجز التي تمتاز بخبرات تعليمية وتربوية تمتد لأكثر من 50 عامًا من التفوق الأكاديمي، لذا يمثل افتتاح أول مدارسها في مصر إضافة حقيقية لتطوير التعليم، وفي الوقت نفسه يتيح للطلاب الاستفادة من توافر أفضل المعلمين، والذين يتم اختيارهم من قبل مجموعة "انسبايرد" لضمان تقديم مستوى تعليمي عالي الجودة، ومشاركة أفضل الممارسات التي تم تطويرها عبر المدارس الرائدة التابعة للمجموعة.

كما تتيح للطلاب بمدرسة "كينجز ذاكراون" التواصل مع زملائهم في مدارس مجموعة "انسبايرد" التعليمية في جميع أنحاء العالم، مع إتاحة برامج تطوير المواطنة العالمية، والتي تتيح لهم الدراسة في أي من مدارس مجموعة "انسبايرد" التعليمية، أو الانضمام إلى المعسكرات الصيفية العالمية وبرامج التبادلات الدولية بكل ما تقدمه من خبرات ثقافية.

يعتمد المنهج التعليمي الذي تتبعه مجموعة "إنسبيرد" التعليمية على ثلاثة محاور، والتي تركز بالتساوي على التميز الأكاديمي والفنون الإبداعية والرياضة، وقد أثبت هذا المنهج أنه يوفر تعليمًا شاملاً وعالمي المستوى، حيث يلتحق أكثر من 90% من خريجي مجموعة "إنسبيرد" التعليمية إلى جامعتهم المفضلة ، حيث يلتحق الخريجون بالجامعات الرائدة في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك جامعة هارفارد وجامعة أكسفورد وجامعة كامبريدج وجامعة كلية لندن، كما يتلقى طلاب مدارس كينج "ذا كراون" توجيهات وتدريبات من خبراء لدعمهم في الحصول على القبول الجامعي الذي يسعون إليه.

من جانبه قال السيد ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز للتعمير: "نهدف في بالم هيلز للتعمير إلى رفع مستوى القطاع العقاري في مصر، وهو ما نحاول الوصول إليه من خلال هذا الشراكة المميزة مع مجموعة "انسبايرد" التعليمية المشهورة حول العالم بمدارسها المتميزة، ونفتخر ان "ذا كراون" هو الوجهة الأولى لمدراس كينجز العالمية في مصر. حيث تهدف هذه الشراكة في المساهمة في تطوير التعليم في مصر لإعداد قادة المستقبل مصر، وتوفير خدمات تعليمية متكاملة وعالية الجودة، تعتمد على الركائز الرئيسية للتميز الأكاديمي والرياضي والفني."

وقال السيد نديم م. نسولي، المؤسس، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "انسبايرد" التعليمية: "نحن سعداء لجلب خبرات مدارس كينجز إلى مصر وأن نكون أول مجموعة عالمية من المدارس الرائدة التي تأتي إلى البلاد، سيوفر هذا للطلاب في القاهرة إمكانية الحصول على تجربة تعليم راق وعالمي، في بيئة تعليمية حديثة ستمكّن الأطفال من التعرف على إمكانياتهم الفريدة من نوعها والتي تتيح لهم التميز وسط أقرانهم وتأهيلهم لمستقبل أفضل، ونفتخر بالتعاون مع شركة بالم هيلز للتعمير الرائدة في مصر، لنتمكن من إنشاء مدرسة متميزة في إحدى أرقى المجتمعات بالقاهرة."