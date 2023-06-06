بدء البرامج التعليمية الصيفية للأطفال بالمتحف المصري بالتحرير

كتب محمد أسعد

في إطار خطة قطاع المتاحف ب المجلس الأعلى للآثار لرفع الوعي السياحي والأثري لجيل النشئ وتعريفهم بالفن والتراث الثقافي والحضاري لبلدهم، بدء المتحف المصر بالتحرير البرنامج التعليمي الصيفي للأطفال والذي سوف يستمر وحتى شهر أغسطس المقبل.

وأوضح الدكتور علي عبدالحليم، مدير عام المتحف، أن هذا البرنامج يأتي بالتعاون مع متحفي القبطى، والفن الإسلامي، وتحت إشراف القسم التعليمى بالمتحف المصري، حيث يقدم البرنامج مجموعة من الجولات الإرشادية، والورش الفنية والتعليمية والتي تلقي الضوء على التسجيل والتوثيق عبر العصور التاريخية المختلفة، بالإضافة الى جولات إرشادية متخصصة لذوي الهمم من متحدى الإعاقة البصرية والسمعية والذهنية يقدمها قسم التربية المتحفية لذوى الاحتياجات الخاصة.

كما يقدم متحف الطفل با لمتحف المصري بالتحرير ، برنامج "يومك فى متحف الطفل"، والذي يتضمن ورش تعليمية وأنشطة تفاعلية داخل متحف الطفل، يعرض من خلاله نماذج تعليمية بمكعبات الليجو، والتي تعبر عن الحضارة المصرية القديمة بشكل يسهل تعليمها للأطفال.