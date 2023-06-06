بدء الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة الكويتى

وكالات

انطلقت منذ قليل، ثاني انتخابات برلمانية تشهدها الكويت خلال 9 أشهر، والثالثة في عهد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح.

وحسب موقع صحيفة القبس، دُعي أكثر من 793 ألف ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار 50 نائبًا لولاية مدّتها أربع سنوات، في سابع انتخابات تشريعية تُجرى في البلاد منذ عام 2012.

ويخوض الانتخابات 207 مرشحين، بينهم 13 امرأة، وهو أقل عدد مرشحين في انتخابات تشريعية في الكويت منذ عام 1996.

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها لمدة 12 ساعة متتالية، فيما سيبدأ فرز الأصوات عقب إغلاق باب الاقتراع في الثامنة مساء وانتهاء عملية التصويت، تمهيدا لإعلان النتائج الرسمية وتسمية الفائزين بعضوية المجلس لأربع سنوات مقبلة.

وسيكون التصويت وفق المادة 32 من قانون 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة عن طريق شهادة الجنسية الأصلية، إذ تعرض على رئيس لجنة الانتخاب للاطلاع عليها ومن ثم يقوم بختمها بختم خاص بعد التحقق من الشخصية من واقع شهادة الجنسية.