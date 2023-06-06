بابا الفاتيكان يرسل مفوض إلى كييف لمحاولة التوسط فى الحرب الأوكرانية

فاطمة شوقى

وصل الكاردينال ماتيو زوبي، رئيس أساقفة بولونيا ورئيس المؤتمر الاسقفى الإيطالى، إلى العاصمة الأوكرانية للاستماع إلى السلطات حول السبل الممكنة لتحقيق سلام عادل ودعم لفتات الإنسانية التى تساهم في تخفيف التوترات بين طرفي النزاع، وفقا لاذاعة الفاتيكان.

قال الفاتيكان، إنه من المقرر أن مبعوث بابا الفاتيكان يجرى محادثات لمدة يومين مع المسئولين فى كييف بشأن الحرب الاوكرانية الروسية.

وأكد الفاتيكان، أن "الكاردينال البالغ من العمر 67 عامًا ، والذي ينتمي إلى طائفة سانت إيجيديو الكاثوليكية والمتخصص في الدبلوماسية والجهود من أجل السلام، سيستمع بعمق إلى السلطات الأوكرانية حول السبل الممكنة لتحقيق السلام العادل، ودعم المبادرات الإنسانية التي تساهم في تخفيف التوترات".

وفقًا لنية البابا، سيكون زوبي هو المحاور الوحيد مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والأوكراني فولودومير زيلينسكي، على الرغم من أن موعد الرحلة إلى موسكو لم يتم الإعلان عنه بعد ، كما لم يتم في الوقت الحالي ، لم يتم الكشف عن جدول أعماله في أوكرانيا أيضًا.

تأتي زيارته في الوقت الذي تزعم فيه روسيا أنها صدت "هجومًا واسع النطاق" للقوات الأوكرانية في منطقة دونيتسك التي تحتلها موسكو.

وكتب سفير أوكرانيا في الفاتيكان أندري يوراش على تويتر "ترحب أوكرانيا باهتمام الفاتيكان بالحرب الدموية التي بدأتها روسيا وبنيتها أكثر لفهم واقع الوضع"، قائلا إنه متأكد من أن "المعرفة عن كثب" بعواقب الحرب "ستساعد في إيجاد ردود مناسبة باسم السلام العادل".

وجه البابا فرانسيس دعوات متكررة للسلام في أوكرانيا ، على الرغم من أن محاولات الفاتيكان للتوسط في النزاع لم تسفر عن نتائج بعد.