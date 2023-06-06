انقطاع المياه بقرى وعزب ليسا الجمالية غدًا لمدة 10 ساعات بالدقهلية

الدقهلية _محمد الحبشى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية عن قطع مياه الشرب عن قرى وعزب ليسا الجمالية، وذلك غدًا الأربعاء الموافق 2023/6/7 لمدة 10 ساعات، بداية من الساعة 9.00 صباحًا، وحتى الساعة 7 مساءً.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال صيانة على خط المياه الرئيسي قطر 560 مم "بولي إيثيلين" خط ليسا الجمالية.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وخصصت الشركة سيارات مياه تحسبا لتأخر عودة المياه، ووجهت الشركة المواطنين الاتصال بالخط الساخن حال حدوث أعطال أو تأخر عودة المياه.