اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 06 يونيو 2023 03:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

انقطاع المياه بقرى وعزب ليسا الجمالية غدًا لمدة 10 ساعات بالدقهلية

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 03:28 م
انقطاع المياه بقرى وعزب ليسا الجمالية غدًا لمدة 10 ساعات بالدقهلية انقطاع المياه -أرشيفية
الدقهلية _محمد الحبشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية عن قطع مياه الشرب عن قرى وعزب ليسا الجمالية، وذلك غدًا الأربعاء الموافق 2023/6/7 لمدة 10 ساعات، بداية من الساعة 9.00 صباحًا، وحتى الساعة 7 مساءً.
 
وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال صيانة على خط المياه الرئيسي قطر 560 مم "بولي إيثيلين" خط ليسا الجمالية.
 
وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.
 
وخصصت الشركة سيارات مياه تحسبا لتأخر عودة المياه، ووجهت الشركة المواطنين الاتصال بالخط الساخن حال حدوث أعطال أو تأخر عودة المياه.

شركة مياة الشرب والصرف الصحي

انقطاع المياة

اماكن انقطاع المياة

لسا الجمالية

مواعيد انقطاع المياة

مده انقطاع المياه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة