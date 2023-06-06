انفجار تانك بنزين سيارة ملاكى أمام مجلس مدينة بنها

شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، انفجار تانك بنزين خاص بسيارة ملاكي أمام مجلس مدينة بنها، ما أدى إلى تفريغ محتوى التانك من البنزين، وعلى الفور انتقلت الحماية المدنية بالقليوبية لموقع الحادث وجرى رفع البنزين من الطريق لمنع اشتعاله أو حدوث ثمة أضرار.
وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بانفجار تانك سيارة دون اشتعال النيران أمام مجلس مدينة بنها دائرة قسم اول بنها.
على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، ورجال المرور والمحاسب محمد مرعي رئيس مجلس مدينة بنها، إلى مكان السيارة، وتم السيطرة على الوضع ونقل السيارة الى وحدة المرور.
وكشف مجموعة من شهود الواقعة، أن صوت الانفجار كان قوياً، وهو ما ساعد على إقبال المواطنين لمكان الحادث، كما أن السيارة موجودة بجوار مجلس مدينة بنها، منذ يوم الجمعة، ولم يستدل على صاحبها، فيما تكثف مباحث قسم ثان بنها جهودها للتوصل لبيانات ومعلومات تكشف عن هوية صاحب السيارة.
انفجار تانك بنزين سيارة ملاكى أمام مجلس مدينة بنهاالثلاثاء، 06 يونيو 2023 03:07 م
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شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، انفجار تانك بنزين خاص بسيارة ملاكي أمام مجلس مدينة بنها، ما أدى إلى تفريغ محتوى التانك من البنزين، وعلى الفور انتقلت الحماية المدنية بالقليوبية لموقع الحادث وجرى رفع البنزين من الطريق لمنع اشتعاله أو حدوث ثمة أضرار.
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