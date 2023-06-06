انعقاد اجتماع تنسيقى بنيويورك تمهيدا لاجتماع وزارى عربى ومجموعة الباسيفيك

بيشوى رمزى

عُقد أمس الإثنين اجتماع تنسيقي عربي باسيفيكي في نيويورك، وذلك لمناقشة الترتيبات الخاصة بعقد الاجتماع الوزاري الثاني للدول العربية مع مجموعة دول جزر الباسيفيك المقرر عقده في الرياض يوم 12 يونيو الجاري.

عُقد هذا الاجتماع بحضور كل من السفير عبدالعزيز الواصل، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، والسفير ماجد عبدالفتاح عبدالعزيز، السفير المراقب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة بالإضافة إلى مندوبي بعض الدول العربية، والسفيرة المندوبة الدائمة لدولة بالاو لدى الأمم المتحدة، بصفتها رئاسة تجمع دول جزر الباسيفيك (PSIDS)، بالإضافة إلى السفير خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية بجامعة الدول العربية، ووزير مفوض محمد بن صديق، مدير إدارة آسيا وأستراليا والتعاون العربي الآسيوي.

تجدر الإشارة إلى أنه تم عقد اجتماع تنسيقي عربي على مستوى المندوبين الدائمين بمقر الأمانة العامة الشهر الماضي، كما عُقدت عدة اجتماعات تنسيقية في نيويورك بين الجانب العربي والجانب الباسيفيكي لبحث الجوانب الإجرائية والموضوعية الخاصة بهذا الاجتماع الثاني من نوعه بين الجانبين، إذ سبق وأن عُقد أول اجتماع وزاري بين المجموعتين عام 2010 في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.