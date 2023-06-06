انتهاء تصحيح كراسات الإجابة الشهادة الإعدادية بالشرقية.. اعرف موعد إعلانها

الشرقية - إيمان مهنى

أكد محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن كنترول الشهادة الإعدادية انتهى اليوم من اعمال تصحيح كراسات الإجابة لمواد الدراسية، سيتم البدء فى مرحلة المراجعة ثم رصد الدرجات، أنه من المقرر اعتمادها نهاية الأسبوع الجارى، أو السبت على الأكثر.

ولفت رمضان لـ"اليوم السابع"، إلى أنه سبق وتفقد أعمال الكنترول، للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الكنترول وتقديم كافة التيسيرات لجميع المشاركين فى أعمال التصحيح للانتهاء من أعمال التصحيح فى الوقت المحدد تمهيداً لإعلان النتيجة.

وتابع مراحل سير العمل بلجنة النظام والمراقبة، وأطمئن على دقة التصحيح والرصد، وأوصى بمراعاة الدقة والمراجعة الشاملة لكافة أجزاء ورقة الإجابة لإعطاء كل طالب حقه، وشدد على ضرورة تحرى الدقة فى رصد الدرجات قبل الانتهاء من النتيجة.

كان اختتم طلاب الشهادة الإعدادية بالشرقية، امتحانات آخر العام يوم 26 مايو الجارى، حيث تقدم 138 ألف طالب وطالبة، على مستوى 20 إدارة تعليمية.