انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات لنتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

أعلنت مصادر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، انتهاء أعمال تصحيح جميع مواد الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2023، كما أنه أيضا جرى الانتهاء من أعمال رصد الدرجات، وحاليا جار العمل بمرحلة المراجعة النهائية للنتيجة، تمهيدا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2023، والتي سيتم إعلانها فور اعتمادها من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والتي من المقرر لها خلال ساعات على أقصي تقدير الخميس المقبل.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة عقب اعتمادها من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية فى الموعد المحدد وإعلان الأوائل وإتاحتها للطلاب وأولياء الأمور على موقع المديرية على الإنترنت.

وقالت سماح إبراهيم، إنه يجرى حاليًا العمل على قدم وساق داخل كنترول التصحيح لإنهاء العمل بكل دقة تمهيدا للإعلان عنها فى موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القليوبية، حيث من المقرر أن تعلن النتيجة نهاية الأسبوع الجاري، ويمكن الحصول عليها عقب الاعتماد وإتاحتها بالمدارس عقب ذلك.

وكشفت، أن أسباب التأخير الرئيسية فى تأخير إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية، هو وجود كنترول واحد فقط على مستوى المحافظة التى تضم 12 إدارة تعليمية، على عكس باقى المحافظات، وهو ما تسعى المديرية فى العمل على حلها وتوفير بدائل أخرى فى القريب العاجل، مشيرة إلى أنه فور اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2023، من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، سيتم إتاحتها إلكترونيا للحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس على موقع المديرية على الإنترنت.