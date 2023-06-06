انتشال جثة غريق ترعة السوايسية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع قوات الإنقاذ النهرى فى العثور وانتشال جثة غريق بالقرب من كوبرى السوايسية ترعة السويس نطاق قرية نفيشة دائرة مركز الإسماعيلية وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بغرق احد الأشخاص بالقرب من كوبرى السوايسية بترعة السويس بقرية نفيشة دائرة مركز الإسماعيلية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ كما انتقلت قوات الإنقاذ النهرى الى مكان البلاغ.

ونجحت قوات الإنقاذ النهرى من العثور على الغريق وانتشال جثمانه وتبين أنه يدعى حسين محمود مصطفى 16 عاما مقيم أبوعطوة دائرة مركز الإسماعيلية.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية تحت تصرف النيابة العامة، وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن جثة المتوفى.