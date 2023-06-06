اليوم.. غلق باب الطعون ضد المرشحين لعمادة 3 كليات بجامعة القاهرة

تغلق اللجان المختصة بترشيح عمداء الكليات بجامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، باب التقدم بالطعون ضد المرشحين على عمادة 3 كليات وهى كلية التمريض، وكلية الآثار، وكلية النانو تكنولوجى، وذلك وفقا للجدول الزمنى المعلن من اللجان.

وكانت أعلنت جامعة القاهرة عن كشف الأسماء المبدئية للمرشحين المتقدمين لمنصب عميد كليه النانوتكنولوجي، حيث تقدم للترشح الدكتورة رباب محمود أحمد الشريف والدكتور هشام إمام محمود حسنين.

وأعلنت جامعة القاهرة عن المتقدمين للترشح على منصب عميد كلية التمريض حيث تقدم كلا من الدكتورة فاطمة أحمد عابد على والدكتورة حنان فهمى أحمد عزام .

وأعلنت الجامعة أسماء المتقدمين للترشح لمنصب عميد كلية الآثار، إذ تقدم كل من الدكتور أحمد رجب والدكتورة سلوى أحمد كامل عبد السلام، الدكتور خالد غريب شاهين، الدكتور محسن صالح، الدكتور عمر محمد أحمد الدكتور محسن محمد نجم الدين،الدكتور ناصر محمد مكاوى والدكتورة هالة عفيفى محمود.

وكانت أغلقت جامعة القاهرة باب الترشح لمنصب عميد كلية التمريض والنانو تكنولوجى الخميس الماضى وتم إعلان القوائم المبدئية بأسماء المرشحين على أن يتم فتح باب التقدم بالطعون الأسبوع الجارى.

وأوضح إعلان فتح باب الترشح لمنصب عميد الكلية أنه على الراغبين فى الترشح والمستوفين الشروط المنصوص عليها بالمادة الرابعة بالقرار الوزارة رقم 1365 بتاريخ21 أبريل 2022 فى الترشح لمنصب عميد لكليةالتقدم بالأوراق المطلوبة وهى:

1- طلب الترشح لمنصب عميد الكلية ويتم الحصول عليه من اللجنة المختصة بترشيح عمداء الكليات.

2- خطة العمل الخاصة بالترشح "أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير بالكلية".

3- السيرة الذاتية للمترشح باللغة العربية وما يؤيدها.

4- عدد 4 بيانات حالة وظيفية من الكلية.

5- عدد 4 صور بطاقة الرقم القومى"سارية".

6- عدد 2 صورة شخصية حديثة.

7 - تقديم كل ما سبق من أوراق على فلاشات أو اسطوانات مدمجة

8- نسخة من السيرة الذاتية مختصرة بالعربى.