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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: حادث محطة كاخوفكا لا يشكل خطرا على محطة زابوريجيا

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 09:57 ص
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: حادث محطة كاخوفكا لا يشكل خطرا على محطة زابوريجيا سد كاخوفكا
وكالات

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أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الأضرار التي تعرضت لها محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية اليوم الثلاثاء، لا تشكل خطرا مباشرا على محطة زابوريجيا للطاقة الذرية، حسبما أفاد موقع روسيا اليوم.

 

وقالت الوكالة في بيان مقتضب عبر "تويتر" إنها  "على علم بالتقارير عن الأضرار التي لحقت بسد كاخوفكا"، وإن خبراء الوكالة المتواجدين في محطة زابوروجيه للطاقة الذرية "يراقبون الوضع عن كثب"، مؤكدة أنه "لا يوجد خطر فوري على السلامة النووية في المحطة".

 

وفي وقت سابق اليوم أفادت السلطات المحلية في مدينة نوفايا كاخوفكا التي تقع قربها المحطة الكهرومائية، بتدمير الجزء العلوي من المحطة نتيجة قصف أوكراني، مشيرة إلى ارتفاع منسوب المياه في نهر دنيبر.

 

 

 


الوكالة الدولية للطاقة الذرية

محطة زابوريجيا

روسيا

اوكرانيا

سد كاخوفكا



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