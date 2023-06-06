النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثة شاب مات عقب تناوله مادة سامة بالسلام

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة السلام بسرعة إرسال تقرير الصفة التشريحية في واقعة وفاة شاب عقب وصوله إلى أحد المستشفيات في حالة إعياء شديدة، لبيان سبب الوفاة الحقيقى، وسرعة إرسال تحريات المباحث للتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة السلام أول، إخطارا من إحدى المستشفيات يفيد باستقبالها شاب مصاب بحالة اعياء شديدة اشتباه تناول مادة سامة، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

فيما استمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثة وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.