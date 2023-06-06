اليوم السابع
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"النقض" تقضى بالمشدد 5 سنوات لعامل سرق مواطنين بالطريق العام فى الشرقية

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 12:12 م
"النقض" تقضى بالمشدد 5 سنوات لعامل سرق مواطنين بالطريق العام فى الشرقية محكمة النقض
إبراهيم قاسم

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قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من عامل بشركة، أصدرت عليه محكمة جنايات الزقازيق حكما بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لاتهامه وآخرين سبق الحكم عليهم بسرقة مواطنين بالإكراه في مركز مشتول بالشرقية .
 
وتضمن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم الصادر عليه من محكمة الجنايات ليصبح السجن المشدد لمدة 5 سنوات .
 
وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم بانهم بدائرة مركز شرطة مشتول السوق بمحافظة الشرقية سرقوا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليهما مهران، ومنار احمد محمود ، بطريق الإكراه الواقع عليهما، وكان ذلك ليلا بطريق عام بمركز مشتول السوق، حال كون المتهم الثالث حاملا سلاحاً نارياً فرد خرطوش، مهددين إياهما باستخدام ذلك السلاح وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب فيهما واحباط مقاومتهما والاستيلاء على المنقولات المبين أوصفاها بالأوراق وذلك على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات، كما حازوا وأحرزوا سلاحاً نارياً غير مششخن فرد خرطوش ( بغير ترخيس على النحو المبين بالتحقيقات وحازوا وأحرزوا ذخائر مما تستخدم على السلاح محل الاتهام عدد ثلاثة طلقات.

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