وذكرت المفوضية الأوروبية فى بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي قبل ساعات"، أنه لا تزال خمس دول فى الاتحاد الأوروبى المجاورة لأوكرانيا مخولة بحظر بيع الحبوب الأوكرانية على أراضيها مع السماح لها بالمرور عبر أراضيها.

وكان من المقرر أن تنتهي تلك القيود امس الاثنين، إلا أن الدول الخمس سعت إلى التمديد بحجة أن الحبوب الأوكرانية الأرخص سعرًا تجعل الإنتاج المحلي غير مربح.

وفي مواجهة تدفق الحبوب المستوردة التي تملأ الصوامع وتؤدي إلى خفض الأسعار في أوروبا الشرقية، أبرمت بروكسل اتفاقية في نهاية أبريل مع خمس دول هي بولندا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا تسمح لها حتى 5 يونيو الجاري بمنع تسويق القمح الأوكراني والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس على أراضيها، بشرط ألا تمنع عبورها إلى بلدان أخرى.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي حرر جميع الواردات من أوكرانيا لمدة 12 شهرا اعتبارا من منتصف العام الماضي لمساعدة جهود كييف في حربها ضد موسكو، ووافقت الشهر الماضي على تمديد تعليق التعريفة لمدة عام آخر.