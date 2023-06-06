اليوم السابع
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المغرب: انطلاق الدورة الـ19 من تمرين الأسد الإفريقي

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 01:12 ص
المغرب: انطلاق الدورة الـ19 من تمرين الأسد الإفريقي الملك محمد السادس
ا ش ا

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انطلقت بتعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة المغربية، النسخة الـ19 من تمرين الأسد الافريقي، بشكل مشترك مع القوات المسلحة الأمريكية والذي يستمر حتى 16 يونيو الجاري.
 
وذكر بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة المغربية، أنه تم اليوم الإثنين تنظيم حفل الافتتاح بمقر القيادة العامة للمنطقة الجنوبية بمدينة أكادير، للإعلان عن الإطلاق الرسمي لهذا التمرين المشترك متعدد الجنسيات بحضور ممثلين عن البلدان المشاركة.
 
وأشار البيان إلى أن تمرين "الأسد الإفريقي 2023"، المقرر تنظيمه في سبع مناطق بالمغرب، وهي: أكادير وطانطان والمحبس وتزنيت والقنيطرة وبن جرير وتفنيت، ويعد موعدا سنويا يساهم في توطيد التعاون العسكري المغربي- الأمريكي، وكذا تقوية التبادل بين القوات المسلحة لمختلف البلدان من أجل تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

المغرب

الملك محمد السادس

الجيش المغربى

اخبار المغرب



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