المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمه الاتجار فى الهروين بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية ، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "طارق. ي" عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بالاتجار فى الهيروين بدائرة مركز فايد.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، لأنه في شهر إبريل 2023، حاز بقصد الاتجار والتعاطى جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها.

وتعود أحداث القضية عندما تمكن معاون مباحث مركز شرطة فايد بالإسماعيلية من القبض على المتهم بالقرب من منزله وفي يده سجارة ملفوفة وينبعث منها رائحة الحشيش المخدر وبضبطه وتفتيشه عثر معه على 250 جرام هيروين وسلاح أبيض وهاتف محمول ومبلغ مالى، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدره بقصد التعاطي والاتجار والسلاح الأبيض لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وأحالته النيابة العامة إلى محكمة جنايات الإسماعيلية التى اصدرت قرارها المتقدم.