اليوم السابع
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الثلاثاء، 06 يونيو 2023 03:41 م
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المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة بسوهاج

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 03:19 م
المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة بسوهاج هيئة المحكمة
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم "ح.ن.م" عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100  ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الاقراص المخدرة ترامادول بدائرة مركز ساقلته.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار  حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين .
 
تعود أحداث القضية الى عام 2022  بدائرة مركز ساقلته عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الاقراص المخدرة بدائرة المركز وترويج بضاعته على المتعاطين وراغبى الشراء، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من الاقراص المخدرة ترامادول كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 
 


 

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