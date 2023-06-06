المستشار الألمانى يزور اليوم القيادة البحرية قبالة ساحل البلطيق

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يزور المستشار الألماني أولاف شولتس الإثنين القيادة البحرية بمنطقة فارنيموند في مدينة روستوك على الساحل الشمالي للبلاد قبالة ساحل البلطيق، على متن الفرقاطة "مكلنبورج - فوربومرن"؛ لمتابعة تدريبات القوات البحرية هناك.

ومن المتوقع أن يشارك في التدريبات، غواصة وطراد وزورق للبحث عن الألغام من القوات الألمانية، وكذلك ناقلة التزود بالوقود الفرنسية سوم والفرقاطة الإسبانية ألفارو دي بازان، كما أنه من المقرر أن تشارك في التدريبات طائرات من طراز يوروفايتر وتورنادو التابعة للقوات الجوية الألمانية.

يذكر أن ألمانيا قد تولت، في بداية العام، قيادة قوة الرد السريع التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتي تشارك فيها أيضًا سفن البحرية في بحر البلطيق.