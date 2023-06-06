المجلس التنفيذى يوافق على تخصيص أماكن للمجلس القومى للمرأة بقرى حياة كريمة بقنا

ترأس اللواء اشرف الداودي، محافظ قنا ، اجتماع المجلس التنفيذي، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ وحسام حمودة، السكرتير العام، ومحمد صلاح ابوكريشة، السكرتير العام المساعد، وأنور ياسين، مدير إدارة شئون المجالس، بالإضافة إلى جميع القيادات التنفيذية ووكلاء الوزارة ورؤساء شركات المرافق بالمحافظة.



واستعرض السكرتير العام، الموضوعات المقرر مناقشتها خلال المجلس التنفيذي، كما أجري محافظ قنا مناقشات مع أعضاء مجلس النواب والحضور بشأن تلك الموضوعات، وانتهت المناقشات بالموافقة على اطلاق اسم الشهيد محمد جمال نصاري محمد علي مدرسة الحديثة الإعدادية بنين بشارع المدارس بندر قنا، كما وافق المجلس علي تغيير مسمي مدرسة نجع حمدالله ذات الفصل الواحد إلي مدرسة الأشراف الشرقية ذات الفصل الواحد.

ووافق المجلس، على تخصيص أماكن لصالح فرع المجلس القومي للمرأة بقري حياة كريمة بمراكز ( أبوتشت - فرشوط - الوقف - دشنا - قوص ) لإقامة مشاغل لتدريب وتشغيل الفتيات والسيدات علي مهنة الحياكة ، ومنحن ماكينات حياكة بالمجان، كما وافق المجلس علي إنشاء مركز شرطة جديد لقري شرق النيل بمركز نجع حمادي، علي أن يتم التنسيق مع مديرية أمن قنا لاختيار موقع مناسب لمقر المركز.

واستعرض الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة جهود مديرية الصحة، خلال الثلاثة أشهر الماضية في قطاعات الطب الوقائي، والمبادرات الرئاسية، مؤكدا أن المديرية حققت المستهدف بشكل كامل في هذه القطاعات، كما استعرض الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية بمستشفيات أبوتشت ونجع حمادي، ودشنا، مشيرًا إلي أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ مستشفي أبوتشت ونجع حمادي خلال العام الحالي، أما مستشفي دشنا فمن المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذها العام المقبل.

واستعرضت الدكتورة منال عبدالوهاب، وكيل مديرية التربية والتعليم، الإجراءات التي اتخذتها المديرية خلال امتحانات النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، وامتحانات الشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية، مؤكدةً ان الامتحانات لم تشهد أي مشكلات أو تسريبات، كما استعرضت الاستعدادات النهائية لبدء مارثون امتحانات الثانوية العامة المقرر لها أن تبدأ يوم الاثنين لمقبل الموافق ١٢ يونيو الجاري.