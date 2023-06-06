اليوم السابع
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المتهم بإنهاء حياة شقيقته بسبب الميراث في أطفيح: مقصدتش أقتلها

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 04:00 ص
المتهم بإنهاء حياة شقيقته بسبب الميراث في أطفيح: مقصدتش أقتلها ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف المتهم بقتل شقيقته في أطفيح، بارتكاب الجريمة، وذكر أنه لم يقصد قتلها، حيث اعتدى عليها بالضرب، نتيجة خلافات بينهما، ما أسفر عن مصرعها.

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرة الضحية، وعددا من شهود العيان، وأكدوا اعتداء المتهم على المجني عليها، وتم مناظرة الجثة، وتحديد الإصابات التي لحقت بها، وأدت إلى مفارقتها الحياة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأمرت النيابة بحجزه على ذمة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض ربة منزل لاعتداء فارقت إثره الحياة في أطفيح.

وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن شقيق المجني عليها، وراء ارتكاب الجريمة، حيث اعتدى عليها بالضرب حتى فارقت الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها، نتيجة خلافات متعلقة بالميراث.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.


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