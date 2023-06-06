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الكهرباء: تشغيل خط الربط مع السودان بقدرة 300 ميجاوات نهاية العام الجارى

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 02:00 ص
الكهرباء: تشغيل خط الربط مع السودان بقدرة 300 ميجاوات نهاية العام الجارى خط الربط الكهربائى مع السودان
كتبت ـ رحمة رمضان

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كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مشروع الربط الكهربائي مع السودان بقدرة 300 ميجا وات يعد مرحلة أولى ونقطة انطلاق للربط بين مصر وأفريقيا بشبكة كهربائية واحدة وبمواصفات وجودة عالمية.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع، أنه تم تشغيل المرحلة الأولى من المشروع، مشيرا إلى أنه جارى الانتهاء من تركيب أجهزة المعوضات  ليتم تشغيل الخط بكامل قدرته 300 ميجا وات نهاية العام الحالي.

وأشار المصدر إلى أن هناك تعليمات مشددة من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بأن تكون الطاقة التى سيتم نقلها إلى السودان عن طريق خطوط نقل الكهرباء بأعلى جودة وفقا للمعاير العالمية، موضحا أن المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي مع السودان تبلغ قدرته 300 ميجا وات، وسيتم التوسع فى هذا المشروع ليصل إلى 3 آلاف ميجا وات فى المرحلة الثانية من المشروع.

ويرى المصدر، أن الشبكة القومية للكهرباء في مصر أصبحت بالقوة التى تمكنها من أن تصبح محور عالمى للطاقة ، من خلال  التوسعات و أعمال تطوير بالشبكة.

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

الربط الكهربائي بين مصر و السودان



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