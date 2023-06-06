اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 06 يونيو 2023 03:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

القومى للمرأة ينعى الدكتور أحمد عماد وزير الصحة الأسبق

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 02:21 م
القومى للمرأة ينعى الدكتور أحمد عماد وزير الصحة الأسبق الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة الأسبق
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه وأمانته العامة بخالص الحزن والاسى الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة الأسبق ، الذى وافته المنية مساء أمس .
 
وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ حزنها لفقدان مصر وأحد من أهم مسئوليها، وأحد أهم رموزها فى مجال العلوم الطبية، قدم إسهامات عظيمة للنهوض بمستوى الرعاية الصحية في مصر، وصاحب مسيرة علمية وبحثية حافلة بالإنجازات، وشارك المجلس القومي للمرأة في إطلاق أكبر قوافل لتقديم الخدمات الطبية للمرأة والأطفال بجميع المحافظات.
 
وتتقدم الدكتورة مايا مرسى بخالص التعازى والمواساة لأسرة الدكتور أحمد عماد الدين ، ولجميع زملائه وتلامذته ، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
 
 
 

القومى للمرأة

المجلس القومى للمرأة

الدكتور أحمد عماد

وفاة الدكتور أحمد عماد



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة