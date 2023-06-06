اليوم السابع
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القبض على عامل مطعم أمريكى وضع كيس كوكايين فى ساندوتش هوت دوج

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 10:25 ص
القبض على عامل مطعم أمريكى وضع كيس كوكايين فى ساندوتش هوت دوج العامل المتهم
كتبت: شيماء عبد المنعم

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أعلنت الشرطة فى ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، توقيف رجل يعمل فى مطعم بعدما وضع كيسًا من الكوكايين فى شطيرة "هوت دوج" عن طريق الخطأ، ثم فطن إلى الأمر فى وقت لاحق لكن بعد فوات الأوان، حسبما ذكر موقع foxnews.

وبحسب بيان صادر عن جهاز الشرطة فى مدينة إسبانيولا، فإن جيفرى دافيد سالزار، الذى يبلغ 54 عاما، يواجه جناية حيازة مادة خاضعة للرقابة.

عامل المطبخ
عامل المطبخ

وبادرت زبونة اشترت وجبة من مطعم "سونيك" المعروف فى المنطقة، إلى إبلاغ الشرطة، بعدما عثرت على كيس بلاستيك وسط الطعام، بينما كانت تقضم لقمتها الأولى، وقالت الزبونة التى فوجئت بمادة غريبة فى الشطيرة، إنها لم تبلع الكيس لأنها فطنت للأمر سريعا.

ولدى إجراء التحاليل المخبرية، تبين بالفعل أن المادة الموجودة فى وجبة الـ"هوت دوج" هى الكوكايين، وفى غضون ذلك، أظهرت كاميرا المراقبة الرجل الموقوف وهو يحضر الوجبة ويسلمها، لكنه سرعان ما بدأ يبحث بشكل هستيرى، فى وقت لاحق، كما لو أن شيئا قد ضاع منه.

واعترف سالزار أمام الشرطة بأنه اشترى الكوكايين بالفعل، وكان ذلك فى المواقف التابعة للمطعم، لكن لم يكن يخطر فى باله أن المادة المحظورة سينتهى بها الأمر فى شطيرة "هوت دوج".

مطعم هوت دوج
مطعم هوت دوج
 

هوت دوج

ساندوتش هوت دوج

ولاية نيو مكسيكو

مخدر الكوكايين

الشرطة الامريكية



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