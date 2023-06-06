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الفيس بوك كلمة السر.. القبض على المتهمين بقتل شخصين فى قنا

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 11:27 ص
الفيس بوك كلمة السر.. القبض على المتهمين بقتل شخصين فى قنا سجن - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - سليم على

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا بشأن العثور على جثتين لـ(شخصين، مقيمان بنطاق محافظتى " أسيوط- القليوبية") بهما أعيرة نارية متفرقة بالجسم بإحدى الطرق بدائرة المركز.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص - لأحدهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة المركز).
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط (4) أشخاص منهم، وبحوزة أحدهم السلاح المستخدم فى الواقعة (بندقية آلية وعدد من الطلقات - هاتف محمول).
 
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد السرقة وقرروا باستدراجهم للمجنى عليهما من خلال موقع "فيس بوك" بزعم عرض سيارة للبيع وإصطحابهما لمكان العثور ولدى وصولهم أطلقوا عليهم أعيرة نارية من البندقية المضبوطة بحوزتهم فأودى بحياتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

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