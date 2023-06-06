اليوم السابع
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الثلاثاء، 06 يونيو 2023 02:06 م
أكرم القصاص
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الفيدرالى الروسى: كييف خططت لهجوم إرهابى فى موسكو باستخدام "القنبلة القذرة"

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 01:14 م
الفيدرالى الروسى: كييف خططت لهجوم إرهابى فى موسكو باستخدام "القنبلة القذرة" الشرطة الروسية ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)

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أعلنت هيئة الأمن الفيدرالى الروسى، أن المخابرات العسكرية الأوكرانية خططت لتنفيذ هجوم إرهابى فى روسيا باستخدام "قنبلة قذرة" تحتوى على مواد مشعة.

وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الثلاثاء، بأنه تلقى معلومات إضافية حول تورط الاستخبارات الأوكرانية في التخطيط والإعداد لأعمال الإرهاب الدولي.

وأضاف أنه "أثناء التحقيق في التخريب المخطط له في مايو 2023 بتفجير طائرة بعيدة المدى في مطار سيفيرني في مقاطعة إيفانوفو، تم اكتشاف خطط مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية لارتكاب عمل إرهابي في روسيا باستخدام ما يسمى بـ"القنبلة القذرة".

 

 


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