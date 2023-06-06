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الفريق أسامة ربيع: ناقلة البترول SEAVIGOUR عبرت القناة بعد إصلاحها

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 08:34 ص
الفريق أسامة ربيع: ناقلة البترول SEAVIGOUR عبرت القناة بعد إصلاحها عبور السفينة
الإسماعيلية- صبرى غانم

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صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بالقناة شهدت أمس الإثنين، استئناف عبور ناقلة البترول" SEAVIGOUR" ضمن قافلة الشمال في رحلتها إلى الصين، وذلك بعد إتمام إصلاحها بمعرفة طاقم السفينة والتأكد من صلاحيتها للإبحار.
 
وأوضح رئيس الهيئة، أن نتائج الفحص الشامل الذي أعدته اللجنة الفنية التابعة للهيئة والتي تضم كفاءات هندسية وملاحية أكد صلاحية الناقلة للإبحار، وعدم وجود ما يمنع من استئناف إبحارها بالقناة مرة أخرى، لتستكمل الناقلة رحلتها عبر القناة وتصل إلى غاطس السويس خارج المجرى الملاحي للقناة مساء أمس.
 
وأكد رئيس الهيئة أن قناة السويس تمتلك المقومات البشرية والفنية اللازمة للتعامل مع طوارئ الملاحة داخل القناة، وضمان استقرار سلاسل الإمداد العالمية على الرغم من التحديات المختلفة.
 
جدير بالإشارة، أن حركة الملاحة بالقناة شهدت أمس الإثنين عبور 72 سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 4.3 مليون طن، وعبرت القناة من اتجاه الشمال 41 سفينة، بإجمالي حمولات صافية 2.3 مليون طن، فيما عبرت 31 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بحمولات 2 مليون طن.
 
 

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