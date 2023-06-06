اليوم السابع
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العوامل المؤثرة فى أداء محررى مواقع التواصل فى رسالة ماجستير بإعلام القاهرة

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 09:54 ص
العوامل المؤثرة فى أداء محررى مواقع التواصل فى رسالة ماجستير بإعلام القاهرة الزميل الدكتور محمد ثروت عضوا بلجنة الحكم ومناقشة رسالة ماجستير بإعلام القاهرة
محمد صبحى

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تناقش بكلية الإعلام جامعة القاهرة رسالة ماجستير بعنوان العوامل المؤثرة فى أداء محررى مواقع التواصل الاجتماعى.. دراسة ميدانية على عينة من محررى صفحات المؤسسات والمواقع الصحفية المصرية على فيس بوك وتويتر ويوتيوب، للباحثة فاطمة فتحى عبد العزيز محمود المعيدة بقسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة وذلك صباح يوم الأحد المقبل.

تتكون لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من كل من الدكتور شريف درويش اللبان أستاذ ورئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة مشرفا والزميل الدكتور محمد ثروت مناقشا والدكتورة سماح عبد الرالزق الشهاوى أستاذ مساعد الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة مناقشا. 

وتسعى الرسالة إلى رصد ووصف وتحليل وتفسير العوامل المؤثرة فى أداء محررى مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك فى ضوء العوامل الذاتية والعوامل الداخلية المرتبطة بمضمون الوظيفة التى يشغلونها والعوامل المجتمعية ذات العلاقة بمهنة الصحافة.


محمد ثروت

ماجستير الصحافة الرقمية

اعلام القاهرة

كليات الاعلام

صفحات التواصل الاجتماعى

الشبكات الاجتماعية



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