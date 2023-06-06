الظواهر الفلكية المرتقبة فى سماء مصر خلال يونيو.. اقتران القمر مع زحل الأبرز

كتب محمود راغب

يكون هواة الفلك والمهوسون بالظواهر الفلكية على موعد خلال شهر يونيو الجارى، مع عدد من الظواهر الفلكية الهامة التى تزين سماء مصر ويرى بعضها بالعين المجردة.

وينشر "اليوم السابع" بالتاريخ تفاصيل أهم الظواهر الفلكية المرتقبة حتى نهاية شهر يونيو الجارى وفقا لما أعلنه الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، كما يلى :

# 10 يونيو/ القمر و زحل.

يقترن القمر مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) في ذلك اليوم ، حيث يشرقا في الـ 1:10 صباحا، ويمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة السليمة إلى أن يختفي من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس ..

# 11 يونيو/ عطارد والثريا.

يقترن كوكب عطارد (أصغر كواكب المجموعة الشمسية) مع الحشد النجمي Pleiades (الثريا) ، وهو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية ، والتي يقع على بعد 440 سنة ضوئية من الأرض .

ويتكون هذا الحشد من عدة مئات من النجوم ولكن ألمع نجومه هم 7 فقط التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة السليمة ، ولذلك يطلق عليه الأخوات السبع ، وويظهر هذا الحشد كعنقود بجوار نجم الدبران في برج الثور ، و يمكن رؤية هذا الاقتران في الـ 4:50 صباحا باتجاة الشرق قبل شروق الشمس مباشرة ، ولكنه يختفي سريعا من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس .

# 13 - 16 يونيو/ الزهرة وخلية النحل.

يقترن كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان ، وهو حشد نجمي مفتوح يقع على بُعد 580 سنة ضوئية من الأرض ، ويبلغ عمره 600 مليون سنة، و يمكن مشاهدة هذا الاقتران عند دخول الليل في تلك الفترة بإستخدام نظارة معظمة أو تلسكوب صغير (لصعوبة رؤية حشد خلية النحل بالعين المجردة) .. يبدأ غروب هذا المشهد بحلول الساعة 10:45 مساءا تقريبا .

# 14 يونيو/ القمر والمشترى.

يقترن القمر مع كوكب المشتري (أكبر كواكب المجموعة الشمسية) قبل شروق الشمس في ذلك اليوم ، حيث نراهما بالعين المجردة السليمة في السماء باتجاة الشرق في الـ 3:20 صباحا تقريبا ، ويترائى هذا المشهد إلى أن يختفي من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس .

# 16 يونيو/ القمر والثريا.

يقترن القمر مع الحشد النجمي Pleiades (الثريا) ، وهو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية ، والتي يقع على بعد 440 سنة ضوئية من الأرض ، و يتكون هذا الحشد من عدة مئات من النجوم ولكن ألمع نجومه هم 7 فقط التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة السليمة ، ولذلك يطلق عليه الأخوات السبع ، ويظهر هذا الحشد كعنقود بجوار نجم الدبران في برج الثور ، و ويمكن رؤية هذا الاقتران في الـ 4:30 صباحا باتجاة الشرق قبل شروق الشمس مباشرة ، ولكنه يختفي سريعا من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس .

# 16 - 17 يونيو/ القمر وعطارد وعين الثور.

يقترن القمر مع كوكب عطارد (أصغر كواكب المجموعة الشمسية) ونجم الدبران (عين الثور) ألمع نجوم برج الثور في هذه الفترة ، ويمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة السليمة في الـ 5:00 صباحا تقريبا باتجاة الشرق قبل شروق الشمس مباشرة ، إلى أن يختفي هذا المشهد سريعا من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس .

# 18 يونيو/ محاق (ذو الحجة).

لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم إيذانا ببدء ميلاد القمر الجديد ، حيث يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها تماما فيكون وجهه المضيئ مواجها للشمس ووجه المظلم أو ظله مواجها للأرض ، وتعتبر هذه الليلة هي أفضل الليالي الليلاء خلال الشهر عموما والتي يفضلها الفلكيون كثيرا حيث يتم رصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة .

# 20 يونيو/ القمر وبولوكس.

يقترن القمر مع النجم العملاق بولوكس Pollux في برج الجوزاء/ التوأمان حيث نراهما بالعين المجردة السليمة متجاوران في السماء بعد غروب الشمس وعند دخول الليل إلى أن يبدأ غروب هذا المشهد في الـ 9:50 مساءا تقريبا، و وبولوكس هو نجم عملاق برتقالي اللون أكبر من الشمس بنحو ثلاثة أضعاف ويبعد عن الأرض بنحو 34 سنة ضوئية .

# 21 يونيو/ الانقلاب الصيفي.

يحدث الانقلاب الصيفي في هذا الوقت من العام ، حيث يميل النصف الشمالي للكرة الأرضية نحو الشمس بأقصى درجة (23.5 درجة) ، إذ تكون الأرض قد وصلت إلى ذروة مسافتها بُعدا عن الشمس في نصف المدار ، فتكون أشعتها عمودية على مدار السرطان عند خط عرض 23.5 درجة شمالا ، وعند هذه النقطة ينقلب مسار حركة الأرض إلى النصف الثاني من المدار (وهو سبب تسميتها بنقطة الانقلاب) .

ويعتبر هذا اليوم هو ذروة فصل الصيف فلكيا في نصف الكرة الشمالي حيث يبلغ النهار ذروته فيكون أطول نهار في السنة (14 ساعة تقريبا) ، كما يبلغ إرتفاع الشمس ذروته فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال ، ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذا الوقت أقصر ما يمكن ، وعندما نقول ذروة فصل الصيف فهذا لا يعنى أبدا أنه أحر يوم في السنة لأن سخونة الجو وبرودته تتعلق بأمور الطقس داخل الغلاف الجوي وكلها أمور تدخل في نطاق عمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أما فلكيا فالأمر يتعلق فقط بحركة الأرض في مدارها حول الشمس.

# 21 - 22 يونيو/ القمر والزهرة والمريخ وخلية النحل.

يقترن القمر مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) وكوكب المريخ (الكوكب الأحمر) والحشد النجمي خلية النحل Beehive الواقع في برج السرطان على بُعد 580 سنة ضوئية من الأرض ، والذي يبلغ عمره 600 مليون سنة ، و وهذا الاقتران الرباعي البديع يمكن مشاهدته باتجاة الغرب عند دخول الليل في ذلك اليوم ، علما بأن كوكبي الزهرة والمريخ يمكن رؤيتهما بالعين المجردة السليمة ، اما حشد خلية النحل فنظرا لصعوبة رؤيته بالعين المجردة ، لذا يتطلب الأمر إستخدام نظارة معظمة أو تلسكوب صغير، و يبدأ غروب هذا المشهد بحلول الساعة 10:35 مساءا تقريبا .