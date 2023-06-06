الصحة: 14 عيادة للأطفال والمراهقين تعمل بشكل منتظم لتقديم خدمات الصحة النفسية

كتب وليد عبد السلام

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تسعى إلى إدراج مراكز التميز لعلاج طيف التوحد ضمن خطتها، حيث من المقرر إنشاء 20 مركز بمحافظات الجمهورية خلال 5 سنوات، لافتاً إلى تنظيم تدريبات لمقدمي الخدمة على اكتشاف وعلاج طيف التوحد.

من جانبها، أكدت الدكتورة منن عبد المقصود أمين عام الصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان تسعى لزيادة الخدمات التخصصية في العيادات ومراكز الرعاية النهارية المتخصصة، حيث استقبلت وحدات الأمانة العامة في عام 2022، أكثر من 2000 زيارة من المصابين باضطراب طيف التوحد الذين يتلقوا العلاج في مستشفيات ومراكز الرعاية النهارية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.