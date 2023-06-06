الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية 2023.. استمرار أعمال تجميع ورصد الدرجات

أكد الدكتور محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، استمرار أعمال المراجعة وتجميع ورصد الدرجات عقب الانتهاء من أعمال تصحيح جميع مواد الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية.
وأضاف الفولى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن العاملين فى الكنترول يعملون على قدم وساق من أجل الانتهاء من عمليات المراجعة ورصد الدرجات لإعلان النتيجة، والتى من المتوقع أن تكون خلال أيام.
وأشار الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، إلى أنه يقوم يوميا بالمرور لمتابعة عمليات المراجعة ورصد من اللجنة المشرفة على كنترول الشهادة الاعدادية بمحافظة المنوفية، مشددا على العاملين بكنترول الشهادة الاعدادية على التدقيق فى المراجعة وعملية رصد الدرجات حتى يحصل كل طالب على حقه.
الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية 2023.. استمرار أعمال تجميع ورصد الدرجاتالثلاثاء، 06 يونيو 2023 01:58 م
امتحانات الشهادة الإعدادية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
أكد الدكتور محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، استمرار أعمال المراجعة وتجميع ورصد الدرجات عقب الانتهاء من أعمال تصحيح جميع مواد الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية.
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أكد الدكتور محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، استمرار أعمال المراجعة وتجميع ورصد الدرجات عقب الانتهاء من أعمال تصحيح جميع مواد الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية.
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