اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الشرطة العراقية تعتقل أحد العناصر الإرهابية المطلوبة بمحافظة صلاح الدين

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 12:00 ص
الشرطة العراقية تعتقل أحد العناصر الإرهابية المطلوبة بمحافظة صلاح الدين القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية بالعراق، الإثنين، إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين وسط البلاد.

وقالت القيادة - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إنه "بهدف القضاء على العصابات الإرهابية ومطاردتهم أينما كانوا وتقديمهم الى القضاء، تمكنت عناصر الشرطة الاتحادية من إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية وفق أحكام المادة 4/ إرهاب في منطقة مكيشيفة بسامراء".

وأشارت الى أنه تم تسليم الإرهابي إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

 


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