السيطرة على حريق نشب فى حظائر ماشية بسمسطا بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشبب في عدد من العشش تستخدم لتربية المواشي بالأراضي الزراعية بالقرب من العمارات السكانية بمدينة سمسطا جنوب غربي بني سويف دون خسائر في الأرواح أو إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغاً يفيد باشتعال النيران بعدد من العشش تستخدم لتربية المواشي بالأراضي الزراعية بمدينة سمسطا، انتقلت 3 سيارات إطفاء تابعة لقوات الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف إلى محل الواقعة وتمكنوا من السيطرة على الحريق.

وعلى الفور انتقل المحاسب نشأت معبد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، وفايز حسين وشوقي هاشم نواب رئيس المدينة، حيث تبين أن الحريق أسفر عن احتراق عدد من العشش بالأراضي الزراعية يقوم الفلاحين بتربية المواشي بداخلها، كما اتت النيران على واجهة عدد من الشقق السكانية من الخارج لقربها من مكان الحريق، وتم السيطرة على الحريق قبل الامتداد إلي داخل الشقق السكانية .

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بإجراء تحريات المباحث حول أسباب الحريق وملابساته.