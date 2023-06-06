اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 06 يونيو 2023 08:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"السياحة والمصايف" بالإسكندرية تحذر مستأجرى الشواطئ من المخالفات

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 07:04 م
"السياحة والمصايف" بالإسكندرية تحذر مستأجرى الشواطئ من المخالفات اجتماع رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف مع مستأجرى الشواطئ
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، اجتماعا موسعا، مع مستأجرى الشواطئ فى الاجتماع الأول بينهم، وذلك بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بضرورة التنسيق والترتيب، والمتابعة الدائمة مع مستأجرى شواطئ الإسكندرية لتحقيق اقصى درجات التعاون بين محافظة الإسكندرية والمستأجرين بما يصب فى مصلحة المواطن.
 
 
وقال الدكتور عبد الرازق، إن هدفنا هذا الموسم هو استكمال نجاح المواسم السابقة والقضاء تماما على الإكراميات وأعمال البلطجة وأن الهدف الأول والأساسي هو حسن معاملة الرواد وتحقيق اقصى درجات الأمان علي شواطئ الإسكندرية.
 
 
وشدد رئيس الإدارة على أهمية الحجز الالكترونى وأن يتمتع الحاجز بالتسكين فى الصف الأول، وفى حالة عدم الالتزام ستكون الغرامة هى العقوبة المنتظرة، والتى تمنى أن لا تحدث ولا نلجأ إليها وأن يكون التزامنا نابع من داخلنا وان نضع أنفسنا مكان المواطن الذى يرغب فى قضاء بعض الساعات علي شواطئ الإسكندرية أملا فى أن يقضيها بدون أى مضايقات.
 
 
كما أكد الرئيس الإدارى على استمرار المتابعة والحملات الدورية والمستمرة والكمائن التى تضمن تحقيق الانضباط، واستمع إلى كافة آراء وشكاوى المستأجرين ووعدهم بدراستها وحلها، شريطة أن يلتزم المستأجر بحسن معاملة الرواد وتقديم كافة الخدمات التى تتضمنها تذكرة الدخول.
اجتماع رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف مع مستأجرى الشواطئ (1)
اجتماع رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف مع مستأجرى الشواطئ اجتماع رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف مع مستأجرى الشواطئ (2)
اجتماع رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف مع مستأجرى الشواطئ

اجتماع رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف مع مستأجرى الشواطئ (3)
اجتماع رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف مع مستأجرى الشواطئ
 
 
 
 

الاسكندرية

شواطئ الاسكندرية

مستأجرى الشواطئ

اسعار الشواطئ



الموضوعات المتعلقة

"السياحة والمصايف" بالإسكندرية: شاطئ ميامى الأكثر إقبالا بنسبة إشغال 75%

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 04:40 م

"الاجتماعي وميريت والسواقي" 3 شواطئ عامة بمدينة الغردقة.. دخول الأول والثانى لغير الأعضاء بـ50 جنيها.. والثالث بـ20 جنيها ويشهد إقبالا أكبر من المصيفين.. وأهالى المدينة يفضلون الشواطئ المفتوحة.. صور

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 02:00 ص

أفضل ألوان طلاء الأظافر المناسبة للمصيف والشاطئ.. الفوشيا والأصفر أبرزها

الإثنين، 05 يونيو 2023 09:06 م

"السياحة والمصايف" بالإسكندرية: نسبة الإشغال 25% بالقطاع الشرقى

الإثنين، 05 يونيو 2023 12:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة