"السياحة والمصايف" بالإسكندرية تحذر مستأجرى الشواطئ من المخالفات

الإسكندرية جاكلين منير

عقد الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، اجتماعا موسعا، مع مستأجرى الشواطئ فى الاجتماع الأول بينهم، وذلك بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بضرورة التنسيق والترتيب، والمتابعة الدائمة مع مستأجرى شواطئ الإسكندرية لتحقيق اقصى درجات التعاون بين محافظة الإسكندرية والمستأجرين بما يصب فى مصلحة المواطن.

وقال الدكتور عبد الرازق، إن هدفنا هذا الموسم هو استكمال نجاح المواسم السابقة والقضاء تماما على الإكراميات وأعمال البلطجة وأن الهدف الأول والأساسي هو حسن معاملة الرواد وتحقيق اقصى درجات الأمان علي شواطئ الإسكندرية.

وشدد رئيس الإدارة على أهمية الحجز الالكترونى وأن يتمتع الحاجز بالتسكين فى الصف الأول، وفى حالة عدم الالتزام ستكون الغرامة هى العقوبة المنتظرة، والتى تمنى أن لا تحدث ولا نلجأ إليها وأن يكون التزامنا نابع من داخلنا وان نضع أنفسنا مكان المواطن الذى يرغب فى قضاء بعض الساعات علي شواطئ الإسكندرية أملا فى أن يقضيها بدون أى مضايقات.

كما أكد الرئيس الإدارى على استمرار المتابعة والحملات الدورية والمستمرة والكمائن التى تضمن تحقيق الانضباط، واستمع إلى كافة آراء وشكاوى المستأجرين ووعدهم بدراستها وحلها، شريطة أن يلتزم المستأجر بحسن معاملة الرواد وتقديم كافة الخدمات التى تتضمنها تذكرة الدخول.