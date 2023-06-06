السويد تحتفل بمرور 500 عام على الاستقلال

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شاركت العائلة المالكة في السويد، اليوم الثلاثاء، في احتفالات العيد الوطني للبلاد ومرور 500 عام على استقلالها.



وشهد الملك كارل السادس عشر جوستاف والملكة سيلفيا مع رئيس الوزراء أولف كريسترسون جزءًا من مراسم الاحتفال بمقر كاتدرائية البلاد، وفي ختام اليوم، سيركب الملك عربة تجرها الخيول من القصر الملكي لمتحف "سكانسن" المفتوح، حيث سيلقي كلمة هناك.



وذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية أن ولي العهد الأميرة فيكتوريا ظهرت بالزي الوطني في أستوكهولم وفتح زوجها الأمير دانيال بوابات قصر وسط المدينة أمام المواطنين للدخول مجانا للقلعة ومتاحفها كما هو معتاد في العيد الوطني.



يشار إلى أن الملك كارل جوستاف (77 عامًا) هو أطول الملوك حكمًا في تاريخ السويد، ومن المقرر أن يحتفل في وقت لاحق من العام الجاري بمرور 50 عامًا على اعتلائه العرش.