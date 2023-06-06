السفينة SN HARMONY تغادر ميناء سفاجا البحرى فى طريقها للهند

اعلن المركز الاعلامى، لهيئة موانئ البحر الأحمر ، اليوم الثلاثاء، عن الحركة الملاحية، لموانئ الهيئة، وأكد على أن الحركة تسير بشكل منتظم، من خلال 8 سفن متواجده على أرصفة الموانئ، تم خلالها تداول 42 آلف طن بضائع عامة، 42000 طن، و643 شاحنة و47 سيارة.

وأكد المركز الاعلامى فى بيانه اليوم، أن حركة الواردات شملت 3500 طن بضائع، و284 شاحنة، و28 سيارة، و شملت حركة الصادرات 38500 طن بضائع، و359 شاحنة و19 سيارة .

وغادرت ميناء سفاجا البحرى اليوماربع سفن وهي السفينة SN HARMONY وعلي متنها 31 ألف طن فوسفات متجهة الي الهند، والسفينة AMIDALA، وأمل، والقاهرة، وكان استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس و امل وغادر السفينتين الحرية2 و بوسيدون اكسيريس.

ويشهد ميناء نويبع تداول 1060 طن بضائع و 165 شاحنة حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول / سفر ) لثلاث سفن وهي ايلة، سينا وبريدج.

كما يستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينة النوي إكسبريس متجهة الي جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1860 راكب بموانيها .