السفير هشام بدر: تطبيق قاعدة بيانات للمشروعات الذكية لأول مرة فى مصر

بسمة محمد

قال السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء غير مسبوقة على مستوى العالم، وإطلاق لقب خضراء عليها لاستخدامها طاقة نظيفة من شمس أو رياح أو إعادة تدوير المخلفات، وذكية لاستخدام التكنولوجيا في تطبيقها.

وأكد خلال حواره في برنامج "8 الصبح " على شاشة dmc إن مؤتمر المناخ كوب 27 فى شرم الشيخ فتح الباب لفئات مختلفة لتقديم مشروعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة ومشروعات غير هادفة للربح للمشاركة، حيث شارك 6300 مشروع، فاز منهم 162 مشروعا، و تم تكريمهم من رئيس الوزراء وعرض مشروعاتهم على مؤسسات الدولة والمستثمرين.

وأشار خلال حواره إلى بعض نماذج المشروعات، ومنها مشروع إعادة تدوير مخلفات الأجهزة الإلكترونية وصناعة ماكينات تقطيع، وأيضا مشروع إعادة تدوير قش النخل واستخدامه في صناعات يدوية، ومشروع استخدم نبات الرطريط وتطويره لتنقية المياه، وربوت للالتقاط النفايات من البحار والمحيطات، وتنفيذ مشروعات على أرض الواقع لأفكار وحلول قابلة للتنفيذ.

وأضاف، لأول مرة في مصر تطبق قاعدة بيانات للمشروعات الذكية، وخريطة بأماكن تواجد المشروعات وجاهزيتها للمستثمرين، لتوفير الطاقة وخدمة البيئة.