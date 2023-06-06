وقال القحطانى فى تصريح خاص لقناة السعودية الإخبارية - إن مبادرة طريق مكة تواصل تقديم خدماتها فى 7 دول مختلفة وهى المغرب وماليزيا وإندونيسيا وباكستان وبنجلادش ولاول مرة من تركيا وكوت ديفوار .

وأضاف " أن مبادرة طريق مكة هدفها تسهيل إجراءات دخول الحجاج إلى المملكة، حيث يقوم الحجاج في البداية بإصدار التأشيرة عن طريق تحميل تطبيق بالهواتف وتسجيل كافة البيانات، كما تم إنشاء صالة مخصصة لتسجيل دخول الركاب إلى المملكة من هناك".

وتعد "مبادرة طريق مكة" إحدى مبادرات وزارة الداخلية السعودية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة (2030)، تضاف إلى سجل جهود المملكة لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهم والتيسير على المسلمين لأداء مناسكهم بسهولة ويسر .