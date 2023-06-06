السجن المشدد 7 سنوات لعاطل متهم فى 11 قضية متنوعة بأسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

قضت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط بالسجن 7 سنوات لعاطل، سابق اتهامه فى 11 قضية سلاح وشروع فى قتل وسرقة، بالسجن المشدد 7 سنوات و10 آلاف جنيه غرامة لاتجاره فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص ومقاومة قوات الشرطة، بمركز الفتح.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس الدائرة وعضوية المستشارين أحمد عبد التواب صالح رئيس بالمحكمة وأسامة على فراج وأحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة وأمانة سر سيد على بكر وأحمد سمير غويل.

تعود وقائع القضية رقم 19355 لسنة 2022 جنايات مركز الفتح إلى ورود معلومات إلى الرائد هشام النمر معاون مباحث مركز شرطة الفتح بقيام المتهم " محمد. ص. ج " 23 عاما، عاطل، بالاتجار فى المواد المخدرة وخاصة مادة الهيروين ويستهدف بتجارته فئة الشباب وكذا إحرازه سلاح نارى لتلمين تجارته.

وكشفت تحريات المباحث أن المتهم سبق اتهامه فى 11 قضية ما بين سرقة وشروع فى قتل وحيازة أسلحة وإطلاق أعيرة نارية، وبتقنين الإجراءات القانونية قاد الرائد هشام النمر معاون مباحث مركز شرطة الفتح قوة أمنية لتفتيش مسكن المتهم بقرية العصارة.

وفور مشاهدة المتهم لقوات الأمن بالقرب من منزله بادر بإطلاق الأعيرة النارية صوب القوات من بندقية خرطوش كانت بحوزته وحال تضييق قوات الأمن النطاق حول المتهم تمكنت من السيطرة عليه وضبطه وبحوزته السلاح النارى المستخدم و147 أنبوب بلاستيكى بداخلها مادة الهيروين المخدر وكذلك فرد روسى محلى الصنع وكمية من الطلقات النارية.