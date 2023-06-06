السجن المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة الإتجار فى الحشيش بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم "ر.ا.ا" عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة مركز المنشأة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز المنشاة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر بدائرة المركز وترويجه على المتعاطين وراغبى الشراء من الشباب وأصحاب الكيف وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.





