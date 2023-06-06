وأوضح المركز - في بيان، اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء السورية - أن "محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت صباح اليوم في تمام الساعة 7.58 حسب التوقيت المحلي هزة أرضية ضعيفة بقدر 2.8 درجة ضربت شمال شرق الرقة بـ 100 كم، وعلى عمق 6.2 كم".

وأضاف أنه "تم أيضاً رصد 7 هزات أرضية أخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية، تراوحت بين الضعيفة والمتوسطة القدر، وهي هزة شمال حماة بـ 11 كم بقدر 2.2 درجة، وهزتان في البحر إحداهما شمال اللاذقية بـ 63 كم بقدر 2.6، والثانية شمال غرب اللاذقية بـ 47 كم بقدر 1.7 درجة و4 هزات في تركيا تراوحت بين 2.7 و4.1 درجة"، موضحا أن "جميع الهزات حصلت على أعماق مختلفة وصلت إلى 39.7 كم".