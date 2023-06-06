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الرئيس السيسي يتفقد المعرض المقام على هامش المؤتمر الطبى الأفريقى الثانى

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 05:10 م
الرئيس السيسي يتفقد المعرض المقام على هامش المؤتمر الطبى الأفريقى الثانى جانب من اللقاء
كتب أحمد عرفة

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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي المعرض المقام على هامش المؤتمر الطبي الأفريقي الثاني، الذي استضافته مصر، اليوم الثلاثاء.

وقال الرئيس السيسي للقائمين على المعرض :"اشكركم على هذا الإنجاز وأهنيكم وأهنئ مصر عليه ".

وفى وقت سابق رحب الرئيس عبدالفتاح السيسى بضيوف المؤتمر والمعرض الطبى الأفريقى الثانى "صحة أفريقيا Africa Health ExCon"، قائلا: "أرحب بكم جميعا فى المؤتمر بنسخته الثانية وأتمنى لكم إقامة طيبة فى مصر ونجاح الأنشطة والفعاليات أثناء المعرض، واسمحولى أقدم الشكر لكل من ساهم ويساهم فى المؤتمر والمعرض وإنجاحه، لأن ده أمر حرصنا عليه منذ إطلاق النسخة الأولى، وإن مصر تقوم بدور إيجابى فى هذا الموضوع المهم سواء فى أفريقيا أو مصر".


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المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني

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