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الرئيس السيسي: نحتفل خلال أيام أو أسابيع بإعلان مصر خالية من فيروس سى

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 12:13 م
الرئيس السيسي: نحتفل خلال أيام أو أسابيع بإعلان مصر خالية من فيروس سى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد المجيد و إبراهيم حسان

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن كوفيد 19 أظهر هشاشة النظام الصحي فى الدول الأفريقية، ولكن بالتعاون والتنسيق بين الدول الأفريقية وبعضها البعض، نستطيع أن نحسن كثيرا من القدرات المتواضعة التي لدينا.
 
أضاف الرئيس السيسي، في كلمة له بالمؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني، أنه يجب زيادة ما لدينا بالفعل في الجانب الصحي، مردفا: "لو كان عندنا 500 مستشفى فإحنا محتاجين 1000 ونفس الكلام ينطبق على الأطقم الطبية وكل شيء، طيب إحنا مش هنقدر نعمل ده بغض النظر عن الأسباب الخاصة بالزيادة السكانية، فهل نقف مكتوفي الأيدي أمام التحديات الصحية التي تقابلنا أم نتحرك".
 
وأكمل الرئيس السيسي: "نحن في مصر تحركنا باستهداف، زي ما اتقال على موضوع فيروس سي على سبيل المثال، نحن استهدفنا هذا المرض الذي كان له تأثير سلبي كبير على المصريين وبهذا الاستهداف نجحنا وخلال أيام وأسابيع قليلة هنحتفل بإعلان مصر خالية من هذا المرض طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية".
 

الرئيس السيسي

السيسي

المؤتمر الطبي الأفريقي

Africa Health ExCon

المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني



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