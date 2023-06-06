الرئيس السيسي: نحتفل خلال أيام أو أسابيع بإعلان مصر خالية من فيروس سى

كتب محمد عبد المجيد و إبراهيم حسان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن كوفيد 19 أظهر هشاشة النظام الصحي فى الدول الأفريقية، ولكن بالتعاون والتنسيق بين الدول الأفريقية وبعضها البعض، نستطيع أن نحسن كثيرا من القدرات المتواضعة التي لدينا.

أضاف الرئيس السيسي، في كلمة له بالمؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني، أنه يجب زيادة ما لدينا بالفعل في الجانب الصحي، مردفا: "لو كان عندنا 500 مستشفى فإحنا محتاجين 1000 ونفس الكلام ينطبق على الأطقم الطبية وكل شيء، طيب إحنا مش هنقدر نعمل ده بغض النظر عن الأسباب الخاصة بالزيادة السكانية، فهل نقف مكتوفي الأيدي أمام التحديات الصحية التي تقابلنا أم نتحرك".

وأكمل الرئيس السيسي: "نحن في مصر تحركنا باستهداف، زي ما اتقال على موضوع فيروس سي على سبيل المثال، نحن استهدفنا هذا المرض الذي كان له تأثير سلبي كبير على المصريين وبهذا الاستهداف نجحنا وخلال أيام وأسابيع قليلة هنحتفل بإعلان مصر خالية من هذا المرض طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية".