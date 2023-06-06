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الرئيس السيسي ناعيا الوزير أحمد عماد: كان له إسهام كبير فى وزارة الصحة

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 12:22 م
الرئيس السيسي ناعيا الوزير أحمد عماد: كان له إسهام كبير فى وزارة الصحة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد المجيد و إبراهيم حسان

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نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة الأسبق، قائلا: "عزائي لأسرته في هذا المصاب، وأسمحولي أقول كان له إسهام كبير جدا أثناء وجوده معنا بالعمل في وزارة الصحة".
 
واختتم الرئيس السيسي كلمته، بالمؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني، قائلا: "أتمنى لكم إقامة طيبة وفعاليات جيدة ومهمة، وهقول مرة تانية ما تنسوش يبقى فيه فرصة لكم أن يكون لكم جزء ترفيهي بزيارة المقاصد السياحية المختلفة.. نرحب بكم وسعداء بوجودكم.. أهلا وسهلا وشكرا جزيلا لكم".

الرئيس السيسي

السيسي

المؤتمر الطبي الأفريقي

Africa Health ExCon

المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني



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