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الرئيس السيسي: حريصون على نجاح المعرض الطبى الأفريقى

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 12:14 م
الرئيس السيسي: حريصون على نجاح المعرض الطبى الأفريقى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بضيوف المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني "صحة إفريقيا Africa Health ExCon"، قائلا: "أرحب بكم جميعا في المؤتمر بنسخته الثانية وأتمنى لكم إقامة طيبة في مصر ونجاح الأنشطة والفعاليات أثناء المعرض، واسمحولى أقدم الشكر لكل من ساهم ويساهم في المؤتمر والمعرض وإنجاحه، لأن ده أمر حرصنا عليه منذ إطلاق النسخة الأولى، وإن مصر تقوم بدور إيجابي في هذا الموضوع المهم سواء في أفريقيا أو مصر".
 
أضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني "صحة إفريقيا Africa Health ExCon"، بتواضع شديد ما ذكره وزير الصحة اكتسبنا خبرات في ظل ظروفنا المتشابهة مع افريقيا ولسنا دول ذات اقتصادات متقدمة أو متقدمين في كل المجالات".

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المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني

اليوم السابع بلس



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