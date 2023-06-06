الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن الدورة الثانية لمعرض "صحة أفريقيا"

كتب سمير حسنى

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا عن الدورة الثانية للمؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني "صحة إفريقيا Africa Health ExCon"، بمركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية).

وأطلق المعرض الطبي جائزة "نرعاكم كأهالينا" عبر شراكة مجتمعية، حيث تستهدف الجائزة تكريم منفذى المشروعات التى تحسن من الرعاية الصحية فى القارة.

وقال الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني، إن هذه الفعاليات المقرر انعقادها خلال الفترة من (6 إلى 9 ) يونيو 2023 ستكون بمشاركة عالمية لأكثر من 90 دولة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 1200 متحدث.