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الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن الدورة الثانية لمعرض "صحة أفريقيا"

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 11:39 ص
الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن الدورة الثانية لمعرض "صحة أفريقيا" الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا عن الدورة الثانية للمؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني "صحة إفريقيا Africa Health ExCon"، بمركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية).

وأطلق المعرض الطبي جائزة "نرعاكم كأهالينا" عبر شراكة مجتمعية، حيث تستهدف الجائزة تكريم منفذى المشروعات التى تحسن من الرعاية الصحية فى القارة.

وقال الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني، إن هذه الفعاليات المقرر انعقادها خلال الفترة من (6 إلى 9 ) يونيو 2023 ستكون بمشاركة عالمية لأكثر من 90 دولة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 1200 متحدث.

وأشار إلى أن المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية يكتسب أهمية كبيرة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يعد المعرض والمؤتمر بوابة القارة الإفريقية والدولة المصرية نحو الابتكار والتجارة، ليكون بمثابة ملتقى بين الشركات العالمية العاملة بالمجال الطبي والجانب الإفريقي بشكل سنوي.

 


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