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الرئيس السيسى يبدأ جولة خارجية تشمل أنجولا وزامبيا وموزمبيق

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 01:20 م
الرئيس السيسى يبدأ جولة خارجية تشمل أنجولا وزامبيا وموزمبيق الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جولة خارجية تشمل زيارة كلٍ من أنجولا، وزامبيا، وموزمبيق.
 
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن جولة الرئيس في منطقة الجنوب الأفريقي تأتي في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، وكذا مواصلة تعزيز علاقاتها مع دول القارة في مختلف المجالات، لاسيما عن طريق تدعيم التعاون المتبادل على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب الأولوية المتقدمة التي تحظى بها القضايا الأفريقية في السياسة الخارجية المصرية.

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