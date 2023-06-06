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الرئيس السيسى: أشكر منطمات المجتمع المدنى على مساهماتها لإنجاح مبادرة قوائم الانتظار

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 12:21 م
الرئيس السيسى: أشكر منطمات المجتمع المدنى على مساهماتها لإنجاح مبادرة قوائم الانتظار الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد المجيد و إبراهيم حسان

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية استهدفت تكثيف وتركيز جهودها تجاه موضوعات طبية محددة تحقق تحسينا للصحة العامة للمصريين مع الوضع في الاعتبار محدودية قدراتها الاقتصادية في هذا المجال.
 
أضاف الرئيس السيسي، في كلمة له بالمؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني: "مبادرة قوائم الانتظار لما عرضت عليا من 4 سنوات كان الكلام على 12 ألف فقط، واليوم نتحدث عن 1.9 مليون خلال 4 سنوات، ولازم أشكر منظمات المجتمع المدني والهيئات التي قدمت تبرع بحوالي 4 مليارات جنيه علشان تحقق تغطية الـ20 مليار جنيه بتوع قائمة الانتظار، إذا المبادرات تحاول تحل تحديات صعبة علشان تحسن من حياة الناس من منظور صحي".

الرئيس السيسي

السيسي

المؤتمر الطبي الأفريقي

Africa Health ExCon

المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني

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