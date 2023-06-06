الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 16 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (مدير وشريك بشركة للإستثمارات العقارية "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة السويس) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع وحدات سكنية بأحد المشروعات السكنية التابعة لشركته خلافاً للحقيقة، ومحاولته غسل متحصلات ممارسة ذلك النشاط الإجرامى عن طريق قيامه بـ (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات).

كما قام بإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبذويه ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (16مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.