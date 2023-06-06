الداخلية تكشف تفاصيل عودة فتاة سوهاج المتغيبة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نُشر على أحد الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك" إستغاثة بشأن تغيب (فتاة – مقيمة بمحافظة سوهاج).

بالفحص تبين أنه بتاريخ 28 مايو الماضى تبلغ لمركز شرطة جزيرة شندويل بمديرية أمن سوهاج من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) بتغيب نجلته (طالبة - مقيمة بذات العنوان) بسبب خلافات أسرية، ولم يشتبه فى تغيبها جنائياً.

وفى وقت لاحق حضر المذكور لديوان المركز وبرفقته نجلته "المتغيبة"، وقرر عودتها، وأضاف أنها كانت متواجده لدى أحد أقاربهم بمدينة سوهاج .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.